Еще 7 больных коронавирусом обнаружили в Алматы

По состоянию на 07:50 27 марта в Казахстане зарегистрированы еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

Таким образом, в республике подтверждены 120 случаев инфицирования COVID-19. Из них в Нур-Султане — 60 случаев, в Алматы — 47 случаев, в Караганде — четыре случая, в Шымкенте — два случая, в Акмолинской области — один случай, в Алматинской области — один случай, в Актюбинской области — один случай, в Жамбылской области — три случая, в Северо-Казахстанской области — один случай.

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