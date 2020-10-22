Еще 80 датчиков угарного газа установят в жилых домах костанайцев

В частных домах костанайцев возобновили установку датчиков угарного газа. Благодаря меценатам управление по чрезвычайным ситуациям получило еще 80 таких аппаратов. Их установят в малообеспеченных и многодетных семьях, передает alau.kz

Совсем недавно сотрудники управления по ЧС обходили частные дома во время месячника пожарной безопасности. В некоторых из них они устанавливали датчики угарного газа. Делали это хоть и бесплатно, но в ограниченном количестве. В сентябре аппаратов в наличии было только 10. Зато теперь их появилось в 8 раз больше, благодаря дополнительной закупке оборудования меценатами. Так что акцию по установке датчиков решили продолжить.

«За прошлый год нами было установлено 84 датчика для социально-уязвимых слоев населения. Сегодня начинаем также устанавливать 80 датчиков приобретенных общественным фондом «Грин». Будет проводиться с сегодняшнего дня проверка домов на соблюдение правил пожарной безопасности, то есть будем смотреть расположение притопочных листов, правил безопасности при установке печей на твердом топливе, а также будем осматривать проводку»,- сообщил Даулет Турежанов, начальник управления по ЧС города Костанай.

Проверять дома на соблюдение пожарной безопасности будут по всему частному сектору, но устанавливать бесплатные датчики только в малообеспеченных и многодетных семьях. Также часть таких семей сможет воспользоваться и еще одной услугой, которую предоставили уже другие меценаты города.

«Очень радует, что именно в такой момент присоединилась организация «Олжа Агро». Они на безвозмездной основе помогают нуждающимся людям. Будут очищать дымоходы именно там, где будут установлены датчики угарного газа и все это будет на безвозмездной основе»,- сказал Дамир Утебаев, координатор волонтерского центра.

Услуги трубочиста оплатила названная организация. Свои услуги такой специалист сможет бесплатно оказать 10 костанайским семьям из числа социально-уязвимых.

«Чем опасен нечистый дымоход, так это тем, что угарный газ попадает в дом. Тем самым вызывает у людей отравление. Часто люди попадают в больницу с отравлением угарного газа. Поэтому один раз в год обязательно нужно очистить, проверить дымоход. Это даже может привести к летальному исходу»,- предостерег трубочисит Алмаз Бугубаев.

Сотрудники управления по ЧС просят костанайцев сохранять бдительность и внимательно следить за исправностью их печей и дымовых датчиков, а также вовремя проводить профилактику такого оборудования.

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