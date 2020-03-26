Еще 9 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нур-Султане

Еще девять случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«На 12:20 часов 26 марта 2020 года в Казахстане зарегистрированы еще девять случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан.

На сегодняшний день в стране подтверждены 97 случаев регистрации коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Таким образом в Нур-Султане заражено 55 человек, в Алматы – 34, в Караганде — двое, в Алматинской области — один, в Актюбинской — один, в Шымкенте — двое, в Жамбылской области — один, в СКО — один.

Последний раз данные обновлялись утром 26 марта. К 08.25 число зараженных коронавирусом в стране достигло 88 человек.

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