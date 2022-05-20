Еще 9 стран, которые не требуют ПЦР-тесты от туристов

В мае еще ряд стран Европы и Азии приняли послабления для туристов. Tengritravel.kz представляет актуальную информацию по девяти направлениям.

Израиль

С 21 мая в стране вступают в силу новые правила въезда для туристов. С этого времени больше не требуется сдавать ПЦР-тест перед отправлением, также не нужно проходить тестирование по прибытии. Путешественникам по-прежнему придется заполнять форму заявления о въезде перед вылетом и носить маску на международных рейсах.

Индонезия

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что при въезде в страну больше не будут требовать отрицательных ПЦР-тестов от путешественников с 18 мая. Однако для непривитых туристов правила остаются строгими: необходимо будет пройти пятидневный карантин и сдать два ПЦР-теста.

Марокко

Власти Марокко отменили требование ПЦР-тестов для всех путешественников с 17 мая в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Решение было принято за несколько недель до начала операции Marhaba 2022, ежегодной инициативы правительства по облегчению транзита марокканцев, проживающих за границей. По данным местных СМИ, она стартует в июне.

Австрия

В стране упразднили все свои требования к въезду, связанные с ковидными ограничениями. С 16 мая от путешественников больше не требуется предъявлять паспорта/сертификаты вакцинации, справки о выздоровлении, а также сдавать ПЦР-тесты.

Вьетнам

С 15 мая во Вьетнаме отменили предыдущие требования для туристов, связанные с пандемией. Теперь от путешественников по прилете не будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста или анализ на антиген.

Малайзия

Схожие с Вьетнамом правила приняты в Малайзии с 1 мая. Вакцинированные туристы старше 12 лет и дети младше этого возраста освобождаются от прохождения всех ПЦР-тестов. Частично привитые и непривитые путешественники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за два дня до посадки на рейс, пересдать тест в течение суток по прибытии, а также пройти обязательный пятидневный карантин.

Таиланд

С 1 мая в Таиланде пересмотрели действующие программы въезда для туристов, приняв новые правила, которые различаются для привитых и непривитых отдыхающих. Вакцинированным туристам необходимо оформить Thailand Pass, для нужно этого внести в систему сертификат о вакцинации и данные о страховке с покрытием 10 тысяч долларов (433 тысячи тенге). При этом не требуется сдачи ПЦР-тестов ни до, ни во время поездки и прохождения какого-либо карантина.

Непривитым туристам также нужна страховка. Те, кто не сдавал ПЦР-тест до вылета, нужно пройти 5-дневный карантин, заранее забронировав его при оформлении Thailand Pass. Либо загрузить в Thailand Pass готовый отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до вылета, тогда карантин не требуется. Бронировать отель на пять дней заранее в этом случае тоже не нужно.

Армения

Власти Армении объявили о снятии санитарных требований для прибывающих в страну с 1 мая. Туристам больше не требуется предъявлять паспорт/сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест при въезде через воздушно-наземную границу страны.

Кыргызстан

Правительство Кыргызстана приняло решение отменить с 1 мая обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или паспорта/сертификата о вакцинации для въезда в страну на всех видах транспорта. Это касается и граждан Кыргызской Республики, и иностранцев.