Еще больше, чем вчера. Информация об эпидемиологической ситуации по КВИ в области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

21 ноября 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 75 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,6%.

Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 11 – Федоровского района, 5 – г.Лисаковск, 5 – Камыстинского района, 4 – г.Рудный, 3 – Алтынсаринского района, 3 – Аулиекольского района, 3 – Костанайского района, 2 — района Б.Майлина, 1 – Житикаринского района, 1 – Денисовского района, 1 – Карасускского района, 1 – Мендыкаринского района.

58 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 52 с симптомами заболевания, 23 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 21 ноября зарегистрировано 4700 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3600 человек.

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