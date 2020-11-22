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Еще больше, чем вчера. Информация об эпидемиологической ситуации по КВИ в области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

21 ноября 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 75 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,6%.
Заболевшие: 35 жителей г. Костанай, 11 – Федоровского района, 5 – г.Лисаковск, 5 – Камыстинского района, 4 – г.Рудный, 3 – Алтынсаринского района, 3 – Аулиекольского района, 3 – Костанайского района, 2 — района Б.Майлина, 1 – Житикаринского района, 1 – Денисовского района, 1 – Карасускского района, 1 – Мендыкаринского района.
58 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).
Из числа инфицированных 52 с симптомами заболевания, 23 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 21 ноября зарегистрировано 4700 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3600 человек.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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