Еще больше стало случаев заражения коронавирусом в Костанайской области

newtimes.kz
Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
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22 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 51 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,12 %.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 28, г.Рудный — 8, в Костанайском, Федоровском районах — 4, Денисовском – 3, Аулиекольском – 2, Алтынсаринском, Житикаринском – 1.
Накануне было зарегистрировано 36 случаев. За день до этого зарегистрировано 8 случаев заражения.
39 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации.
Из числа инфицированных лиц 46 с симптомами заболевания, 5 случаев бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 декабря 2021г. зарегистрировано 41 179 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 40 553 человека.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 280 человек, вторым компонентом 326 133.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области