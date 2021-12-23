Еще больше стало случаев заражения коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

22 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 51 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,12 %.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 28, г.Рудный — 8, в Костанайском, Федоровском районах — 4, Денисовском – 3, Аулиекольском – 2, Алтынсаринском, Житикаринском – 1.

Накануне было зарегистрировано 36 случаев. За день до этого зарегистрировано 8 случаев заражения.

39 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации.

Из числа инфицированных лиц 46 с симптомами заболевания, 5 случаев бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 декабря 2021г. зарегистрировано 41 179 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 40 553 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 280 человек, вторым компонентом 326 133.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.