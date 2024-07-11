Еще дороже станут сигареты в Казахстане

С 15 июля 2024 года внесены изменения в приказ министра финансов «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком». Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Будут применяться следующие минимальные розничные цены:

на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком:

с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно – 820 тенге;

с 1 января 2025 года – 870 тенге.

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