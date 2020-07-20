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Еще два ЦОНа Костанайской области будут работать по предварительной брони

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С 21 июля для того, чтобы получить услуги в ЦОНах городов Рудный и Тобыл, необходимо будет бронировать очередь. При этом, отметили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области, важно помнить о графике работы ЦОНов.

Согласно постановлению главного санитарного врача Костанайской области №40, Центры обслуживания населения временно работают по сокращенному графику: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00, суббота и воскресенье – выходные дни.

«На  портале электронного правительства egov.kz время бронирование единое для всех регионов. Поэтому нужно учитывать граик работы ЦОНов в своем. Тем, кто будет бронировать очередь в ЦОНы Костаная, Рудного и Тобыла, бронировать время необходимо только на рабочие дни с 9.00 до 15.30. Бронь на более позднее время будет считаться недействительной. Напомню, что забронировать очередь можно несколькими способами: на портале  egov.kz, с помощью Telegram-бота eGovKzBot2.0, а так же через контакт-центр 1414», — пояснила PR-менеджера филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева.

 

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