Аким Костаная Марат Жундубаев заявил о необходимости увязать будущую застройку города с опережающим строительством инженерной инфраструктуры и обновить градостроительные документы на длительную перспективу.
«Нужно предусмотреть, куда город будет расти в ближайшие 15 лет, где уже сейчас закладывать коммуникации, чтобы потом не делать корректировки. Мы должны разрабатывать генплан и ПДП для новых территорий», — сказал Жундубаев.
По его словам, особое внимание требуется к кварталу Кунай-2:
«Там есть вопросы по функционалу — генпланисту нужно дорабатывать. Понятно, что мы туда растём, коммуникации туда уже “кинули”. Как будем продолжать? С другой стороны города тоже есть свободные места — мы должны это видеть».
Аким подчеркнул, что 15-летний горизонт — краткосрочный , а стратегическое планирование должно охватывать до 50 лет:
«Надо на будущее смотреть на 50 лет. Самое главное — обеспечить коммуникациями: сможем ли подать газ, воду, канализацию. “Костанай-Су”, КТЭК, “Форфайт” должны подключаться к этой работе. Важно момент не упустить».
Жундубаев добавил, что администрация уже приступила к подготовке решений:
«Сложный момент, но этим заниматься стали. Надо этим заниматься — кроме нас никто этим не будет».
В акимате отметили, что обновление генплана и ПДП позволит синхронизировать жилищное строительство с возможностями сетевых компаний и исключить “точечные” решения без инфраструктурной готовности.
