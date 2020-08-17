Еще меньше. В Костанайской области выявлено 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В разрезе городов и районов: г.Костанай-12, Сарыкольский район-7.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 16 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 2 человека.

По состоянию на 16.08.2020 года в регионе выявлено 3260 человека с инфекцией COVID-19, выздоровело 2697.

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