Еще несколько школ вернулись к обычному режиму в Костанайской области

Все больше учебных заведений Костанайской области возвращаются в привычный формат работы. Теперь в школах, где проектная мощность не больше 180 детей встречают учеников. Это несколько городских школ, а также сельские. Но есть ряд правил для полноценной работы. Одно из них — нужно получить одобрение от СЭС, передает alau.kz

По области все больше школьников возвращается к привычному формату учебы. Не дома, сидя за компьютером или в телефоне, а именно в школе. Если говорить в цифрах, то в регионе у нас 493 школы и 1 сентября за парты сели ученики 275 школ, а сегодня это число увеличилось на 58 школ. С чем связана такая перемена?

«Ранее в постановлении главного санитарного врача была формулировка малокомплектные школы. А 30 августа уже в постановлении слово малокомплектные было исключено. По состоянию на 15 сентября уже 333 школы с количеством учащихся до 180 учеников работают в штатном режиме», — рассказала руководитель управления образования акимата Костанайской области Зауре Байменова.

Это и стало одним из главных условий. Теперь школы, где контингент учащихся не более 180 человек встречают учеников. И это не только сельские школы. В городах некоторые заведения тоже открылись. К примеру, это 20 школа в Рудном, восьмая в Аркалыке, первая в Житикаре. В стороне не осталась и одна из частных школ Костаная. Правда, некоторые уроки для них все еще в дистанционном формате. Но все же большую часть знаний они могут теперь осваивать в живую.

«На сегодняшний день в штатном режиме у нас обучаются учащиеся с 1 по 11 класс. 74 процента учащихся из общего количества 111 человек. Обучение ведется в первую смену. Часть детей у нас учится дистанционно. Они получают задание, но с ними наши педагоги также проводят онлайн консультации, онлайн обучение», — поделилась заместитель директора лицея Асия Абилова.

В лицее рассказали, что родители и дети были рады наконец-то вернуться в родные стены. К приходу детей здесь основательно подготовились. Во всех кабинетах, прямо на партах разметки, разметки есть и на полу, чтобы соблюдать дистанцию, а также напоминания, о том что нужно носить маску. Этих принципов должны придерживаться все работающие школы.

«В этих классах тоже обучение идет по 15 человек. Та же самая система как в дежурных классах. То есть по принципу 1 класс 1 кабинет, 1 ученик 1 парта. Регулярно проводится влажная уборка, проветривание классов, кварцевание классов», — пояснила Зауре Байменова.

В управлении образования подчеркнули, что все школы перед тем как вернуться в штатный режим получают согласие от управления контроля качества и безопасности товаров и услуг. Только после этого их двери могут открыться для детей.

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