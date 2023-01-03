Дополнение. Еще несколько трасс закрыли из-за ухудшения погоды в Костанайской области

3 января с 17.10 в связи закрытием автомобильных дорог Республиканского значения (метель, ограниченная видимость), закрыто движение на участке а/д Республиканского значения:

1. М-36 «Екатеринбург – Алматы» (555-686 км), от г. Тобыл до п. Сарыколь;

Акмолинской области. Для всех видов автотранспортных средств.

3 января с 18.30 в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимостьи, метель) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км» участок «г. Астана-гр.Павлодарской области» для всех видов транспортных средств.

03.01.23 г. с 16-00 в связи с плохой видимостью (метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог Областного значения Костанайской области:

1.а/д Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;

2.а/д Аркалык-Торгай 0-288 км;

3.а/д Караменды-Раздольное 0-34 км;

4.а/д Карасу-Б. Чураковка 0 – 114 км;

5.а/д Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км;

6.а/д Рудный-Качар-Федоровка 0-82,7 км.

03.01.23 г. с 16-15 в связи закрытием автомобильных дорог Республиканского значения (метель, ограниченная видимость), закрыто движение на участке а/д Республиканского значения: 1. А-21 «Мамлютка-Костанай» (406-250 км) от г. Тобыл до п. Узунколь. Для всех видов автотранспортных средств.

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