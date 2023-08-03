Еще один документ оцифруют в Казахстане

Казахстанские водители смогут больше не возить с собой техпаспорт. Документ будет оцифрован в EgovMobile осенью, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Министерством совместно с АО «Национальные информационные технологии» проводится активная работа по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат, «Диагностическая карта технического осмотра» будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства.

«На сегодняшний день айти-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile», — рассказали в ведомстве. По плану проекта цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов, и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени. В МИИР подчеркнули, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается. Напомним, в феврале 2021 года в Казахстане вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения», согласно которому водители могут больше не возить с собой водительское удостоверение и техпаспорт. За отсутствие данных документов штрафовать не будут. Однако автолюбитель должен иметь при себе оригинал удостоверения личности или паспорт.

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