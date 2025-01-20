Министерство здравоохранения разместило на портале «Открытые НПА» проект изменений в приказ «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности», передаёт BaigeNews.kz.

Это упростит взаимодействие граждан с медицинскими учреждениями, сообщают в Минздраве.

«С целью оптимизации и сокращения использования бумажных документов активно продолжается работа по переводу больничных листов и справок о временной нетрудоспособности в электронный формат», — уточняется в пояснительной записке Минздрава.

Отметим, на сегодняшний день услуга «Выдача листа о временной нетрудоспособности» предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.

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