Министерство здравоохранения разместило на портале «Открытые НПА» проект изменений в приказ «Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности», передаёт BaigeNews.kz.
Это упростит взаимодействие граждан с медицинскими учреждениями, сообщают в Минздраве.
«С целью оптимизации и сокращения использования бумажных документов активно продолжается работа по переводу больничных листов и справок о временной нетрудоспособности в электронный формат», — уточняется в пояснительной записке Минздрава.
Отметим, на сегодняшний день услуга «Выдача листа о временной нетрудоспособности» предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.