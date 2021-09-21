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Еще один регион перешел в «зеленую» зону по COVID-19 в Казахстане

inform.kz

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 сентября.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская области.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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