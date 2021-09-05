Еще один регион перешел в «желтую» зону по коронавирусу

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 сентября 2021 года.

В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

Кызылординская область перешла из «красной» зоны в «желтую».

Теперь в «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область. МВК по нераспространению COVID-19.

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