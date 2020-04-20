Еще один случай заражения коронавирусом подтвердился в Костанайской области

Из них в г. Нур-Султан — 2, в г. Алматы — 10, в г. Шымкент — 9, в Костанайской области — 1, сообщает coronavirus2020.kz

На сегодняшний день в стране подтверждены 1757 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан — 383 случая, г. Алматы — 535 случаев, Карагандинской области — 93 случая, Акмолинской области — 82 случая, Атырауской области — 80 случаев, Жамбылской области — 61 случай, г. Шымкент — 80 случаев, Восточно-Казахстанской области — 8 случаев, Алматинской области — 44 случая, Актюбинской области — 27 случаев, Северо-Казахстанской области — 30 случаев, Павлодарской области — 30 случаев, Мангистауской области — 12 случаев, Кызылординской области — 149 случаев, Западно-Казахстанской области — 63 случая, Туркестанской области — 60 случаев, Костанайской области — 20 случаев.

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