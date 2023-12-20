Еще один вид штрафов планируют повысить в 2 раза в Казахстане

Увеличить штрафы за разбрасывание мусора в неположенных местах планируют в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министерство разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест, сообщил министр.

«К примеру, для физических лиц — с 50 МРП (172,5 тысячи тенге в 2023 году) до 100 МРП (345 тысяч тенге), а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации — со 100 МРП до 200 МРП (690 тысяч тенге)», — сообщил Нысанбаев. За складирование отходов вне установленных мест для физических лиц предусмотрен штраф 50 МРП, для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 100 МРП, для среднего бизнеса — 100 процентов от суммы экономической выгоды, для крупного бизнеса — 200 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения. Минэкологии предложено увеличить штрафы для физических лиц и малого бизнеса в два раза, для среднего бизнеса предлагается установить штраф в размере 500 МРП (1,7 миллиона тенге) и 100 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения; для крупного бизнеса – в размере 1 тысячи МРП (3,4 миллиона тенге) и 200 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения. «Данные поправки в КоАП предусмотрены в рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения», который на сегодня прошел общественное слушание, и по указанным поправкам проводится анализ регуляторного воздействия», — сказал Нысанбаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.