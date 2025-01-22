Согласно Приказу №6 Министра транспорта Республики Казахстан, с 26 января дорога Кызылорда – Аральск, соединяющая города Кызылорда и Аральск, станет платной для автобусов и грузового автотранспорта. Точнее — участок автодороги протяжённостью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории. Система взимания платы на данном участке начнёт функционировать уже с 26 января 2025 года.

На сегодняшний день на участке Кызылорда-Аральск автодороги республиканского значения «граница РФ (Самара) – Шымкент» уже установлены 6 арок контроля и центр по работе с клиентами. Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения. Также ситуацию на участке можно будет мониторить онлайн, на сайте www.kaztoll.kz в разделе «Онлайн-трансляция». При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная «открытая» система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки. Оплата за проезд будет производиться безналичным способом.

Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платёжные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц. Важно отметить, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты ниже.

Стоимость проезда в одном направлении (454 км):

— автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,5 т: по предоплате — 2840 тенге, по постоплате — 3330 тенге;

— автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 5,5 т: по предоплате — 5750 тенге, по постоплате — 6740 тенге;

— автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью автопоезда до 10 т: по предоплате — 8570 тенге, по постоплате — 10 100 тенге;

— грузовые автомобили грузоподъёмностью от 10 т до 15 т: по предоплате — 11 470 тенге, по постоплате — 13 470 тенге;

— грузовые автомобили грузоподъёмностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате — 14 290 тенге, по постоплате — 16 830 тенге.

Стоит подчеркнуть, что владельцы легкового транспорта смогут пользоваться дорогой Кызылорда-Аральск бесплатно. Для удобства местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы. Собранные средства обеспечат самофинансирование дороги, тем самым снижая нагрузку на государственный бюджет. Дорожные службы будут осуществлять круглосуточное патрулирование дороги, оперативно устранять дефекты дорожного покрытия, освещения, дорожных знаков и разметки, очищать дорогу и дорожную инфраструктуру от мусора, грязи и снега, а также активно внедрять новые системы обеспечения безопасности дорожного движения.

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