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Еще одна область Казахстана вышла из «красной зоны» по КВИ

vedomosti.ru

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Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 сентября 2021 года.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

Северо-Казахстанская область вышла из «красной» зоны по распространению коронавирусной инфекции.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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