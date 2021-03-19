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Еще одна область вернулась в «красную» зону по коронавирусу

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Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 марта, сообщает zakon.kz.

Западно-Казахстанская область вернулась в «красную» зону по коронавирусу.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области.

В «зеленой» зоне — все остальные регионы.

 

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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