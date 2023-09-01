Еще одна праздничная дата появится в Казахстане

Министерство торговли и интеграции подготовило постановление правительства, которым вносится дополнение в Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Так, перечень дополнен строкой с порядковым номером 20:

День качества — второй четверг ноября.

Как поясняется, закрепление соответствующего праздничного дня в Казахстане будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам стимулированию отечественных предприятий и организаций совершенствовать выпускаемую продукцию и предоставляемые услуги с учетом современных мировых тенденций.

«Социальная значимость дня качества определяется актуальностью тематики внутреннего качества как лучшего ответа на внешние вызовы, важностью импортозамещения, роста производства казахстанской продукции, сохранения и создания рабочих мест, повышения производительности труда, повышения уровня грамотности населения в области безопасности и качества продукции на отечественном потребительском рынке, а также интеграции принципов устойчивого развития и социальной ответственности в стратегию ведения бизнеса», — говорится в обосновании.

Кроме того, отмечается, что дата приравнена к Всемирному дню качества, который отмечается мировым сообществом во второй четверг ноября, начиная с 1989 года ежегодно.

Он учрежден Европейской, Американской и Японской организациями качества при поддержке ООН. В мире ежегодного проводятся различные мероприятий, цель которых — подчеркнуть значение высокого качества продукции, услуг, управления обществом для обеспечения устойчивого развития и достойной жизни граждан.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 сентября.

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