Еще одна праздничная дата появится в Казахстане

МИИР РК подготовил дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Так, в перечне праздничных дат появится новый профессиональный праздник: День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля.

Как говорится в пояснительной записке, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства ( ЖКХ) круглосуточно обеспечивают население страны теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, а также управляют и содержат жилищный фонд страны, создавая тем самым условия для благоприятной и комфортной жизни граждан.

День работников ЖКХ отмечался в СССР с 1966 года в четвертое воскресенье июля и сохранился во многих странах СНГ, в том числе в России, Беларуси, Украине, Узбекистане.

Как считают в МИИР, учреждение этого праздника будет способствовать притоку молодых специалистов и инженеров высокой квалификации в эту отрасль на смену ветеранам, а также повышению престижа профессии работников ЖКХ и их профессиональной гордости.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 2 августа.

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