Министерством транспорта РК достигнута договоренность с Министерством транспорта РФ по возобновлению международного железнодорожного сообщения «Риддер-Новосибирск».

Поезда начнут курсировать с 18 декабря 2024 года с периодичностью один раз каждые четыре дня. Об этом на встрече с жителями региона рассказал министр транспорта Марат Карабаев.

Международный поезд № 407/408 «Новосибирск-Риддер» обслуживанием ОАО «РЖД» состоит из 6 вагонов (3 купе, 3 плацкарта) на 250 пассажиров. Таким образом, обращение восточноказахстанцев не осталось без внимания.

Вышеуказанный поезд оснащен системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетными комплексами, розетками, USB портами для подзарядки мобильных устройств/гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места и др.

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