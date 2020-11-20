Еще одно нарушение руководителя отдела спорта Наурзумского района разбирали на Совете по этике

Сегодня Совет по этике Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела спорта Наурзумского района Ербулата Жабагина по факту совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

Дисциплинарное дело возбуждено на основание материалов акимата Наурзумского района.

В июле текущего года отдел спорта планировал организовать мероприятие, направленное на реализацию программы «Рухани жаңғыру» в регионе, а именно проведение национальных игр по конным скачкам.

Так, 25 июня путем прямого заключения договора между отделом спорта в лице Жабагина и председателем Общественного объединения «Молодежный футбольный клуб Аркалык» Айтказином заключен договор на общую сумму 210 000 тенге.

Как правило, средства за проведение мероприятия должны быть перечислены после предоставления акта выполненных работ. Однако в связи с объявленным карантином, фактически спортивное мероприятие не проводилось, а это значит, что акта выполненных работ быть не может.

Но не смотря на это, 30 июля заказчиком – Жабагиным произведена полная оплата поставщику.

Таким образом, руководитель отдела спорта Жабагин грубо нарушил условия и требования заключенного договора, а также путем перечисления бюджетных средств за фактически невыполненную работу оказал неправомерное предпочтение председателю общественного объединения Айтказину. Все эти факты подтверждаются письменным объяснением самого Жабагина, договором, счет фактурой, представлением прокуратуры Наурзумского района и другими материалами.

Стоит отметить, что в апреле текущего года на основании решения Совета по этике Ербулат Жабагин был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, согласно п.81 Правил наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, (утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152), ранее наложенное дисциплинарное взыскание по истечении шести месяцев считается снятым.

Соответственно, Жабагин Е.Т. с 14 октября 2020 года и на момент рассмотрения дисциплинарного дела не имел действующих дисциплинарных взысканий.

В этой связи, Советом по этике рекомендовано акиму Наурзумского района Карбозову Т.Т. наложить на руководителя Отдела спорта Жабагина Е.Т. дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

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