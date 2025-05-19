Утром и днем 20 мая на западе, севере Костанайской области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью 9-14, на востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области 25 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15 градусов, днем 20-25, на юге области 28 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный ночью 9-14, днем 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла.

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