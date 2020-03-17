USD 434.59
EUR 486.35
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Еще три новых случая коронавируса выявили в Казахстане

Еще три новых случая коронавируса выявили в Казахстане

zakon.kz.

Vinkmag ad

Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы – 11 случаев, в Нур-Султане – два случая, — сказано в сообщении.
Накануне вечером стало известно о прибытии в Алматы женщины из Стамбула, у которой подтвердился коронавирус.

О первых двух фактах инфицирования в стране сообщили 13 марта, оба человека прибыли в Алматы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

На реализацию программы «Енбек» в Костанайской области предусмотрено 8,4 млрд тенге

Следующая новость

На месяц закроют участок дороги в Костанае