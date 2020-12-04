Еще в двух селах Костанайской области запустили водовод

Водовод запустили накануне и в Денисовском районе. В двух сёлах — Алчановка и Антоновка жители получили доступ к чистой питьевой воде. Всё это время люди пользовались водой из сважин и колодцев, и на её качество было много нареканий. Сейчас к водопроводу подключилось уже 75% жителей двух сёл. Остальные смогут это сделать в следующем.

В Денисовском районе состоялась торжественная церемония запуска водопровода после проведения реконструкции системы водоснабжения сел Антоновка и Алчановка.

«В рамках спецпроекта «Ауыл ел бесiгi» средний ремонт двух улиц поселка Антоновка. Реализация данных проектов — это яркий показатель того, что наши села живут, развиваются, впереди еще много планов, проектов и инициатив», -сказал аким Денисовского района Бахыт Нургалиев.

На проведение нового водовода был выделен 1 млрд 271 млн тенге. Подрядчиками выступало товарищество «Инсект» из города Кокшетау. Реализацию масштабного проекта начали еще в 2017 году.

«Мы сейчас стоим на насосной станции второго подъема, здесь в основном все коммуникации находятся. Резервуар по 200 кубов — 2 штуки, насосная станция, которая закачивает воду в Алчановку и Антоновку»,- говорит начальник участка ТОО «Инсект» Усербай Салыкбаев.

Там же находится и дизельная электростанция, которая сможет работать даже при перебоях на электросетях. Общая протяженность водопровода 35 километров.

«На сегодняшнюю дату подключено до домов 74%, остальные потребители будут подключаться на следующий год. Благодаря этой программе, теперь у нас и вода есть, и газ, и освещение, и дороги»,- сообщил аким Тельманского сельского округа Смагул Досмухамедов.

Всего, в двух населённых пунктах проживают 1460 человек. Практически все дворы изъявили желание подключиться к новому водоводу. Татьяна Карапетян живёт в селе Антоновка 25 лет, все это время приходилось пользоваться скважиной.

«У каждого сельчанина скважина во дворе, и вот пользуемся скважиной. Вода жесткая, для питья не очень пригодная, известковый налет, ну, в общем не очень. А вот эту воду дали 100% лучше нашей со скважины. Так что живем отлично»,- рассказала жительница села Антоновка Татьяна Карапетян.

В двух населенных пунктах 444 двора, из них на данный момент уже подключены к водоснабжению 326 домовладений. Этот год для сельчан стал особенным не только новым водоводом. По программе «Ауыл ел бесiгi» было выделено 80 миллионов на благоустройство Тельменского сельского округа. Благодаря этим средствам у сельчан теперь есть газ, уличное освещение и хорошие дороги.

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