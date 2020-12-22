Еще в нескольких селах Костанайской области появился газ и питьевая вода

В Федоровском районе уже завершается восстановление больницы, которая пострадала во время пожара. Между тем, активные работы в районе проходят не только там. Нескольким селам в этом году стала доступна качественная питьевая вода. А в райцентре уже подключают жителям газ, передает alau.kz

В этом году в Федоровском районе сделано не мало. Это и строительство газораспределительных сетей, и улучшение водоснабжения. Но заговорили большего всего о районе после пожара в Федоровской больнице. Местный аким Тауба Исабаев отметил, что это событие очень сплотило фёдоровчан, и благодаря совместным усилиям больница практически вернулась к прежнему ритму жизни.

«Все добровольно приходили, помогали по расчистки, по транспортировки оборудования. Остались строительно-монтажные работы по кровле, они выполнены на 85 процентов и фасад на 75 процентов, также листовой холл уже полностью восстановлен. До конца недели больница начнет работать в штатном режиме», — рассказал аким Федоровского района Тауба Исабаев.

Но проблемные вопросы в Фёдоровском районе есть. И один из главных — это доступность качественного водоснабжения для населения. В районе из 49 населенных пунктов, только в 4 есть централизованная система водоснабжения. Но власти над этим работают. В этом году качественная питьевая вода появилась в 12 селах. Кроме того разработано еще 2 проекта по водоснабжению на следующий год, а в селах Новошумное и Лесное завершается разведка запасов воды. Решаются в районе и вопросы с газом.

«По газификации завершено строительство 3 очереди газораспределительных сетей с. Федоровка, ведется подключение абонентов. Для улучшения теплоснабжения населения и экологической обстановки построены и введены в эксплуатацию 7 блочно-модульных котельных. Также имеется разработанные ПСД по магистральному газопроводу к с. Пешковка с разводящими сетями и по газораспределительным сетям в селе Копыченка», — пояснил Тауба Исабаев.

Тауба Исабаев указал, что несмотря на сложный в целом год, в плане социально-экономического развития район не просто не потерял своих позиций, но даже улучшил показатели.

«На 1 января 2021 года промышленными предприятиями будет произведено 3,9 млрд товарной продукции, что на 1,6 раза больше уровня 2019 года. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства по всем категориям составит более 55 млрд. тенге, что на 15 млрд. тенге больше уровня 2019 года», — сказал Тауба Исабаев.

В районе также увеличился и розничный товарооборот на 213 млн тенге. В этом году он составил 3,2 млрд тенге. Еще одним высоким показателем стало увеличение в несколько раз вводимого жилья. В этом году было построено 3407 квадратных метров.

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