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Еще в одном районе Костанайской области назначен новый аким

Фотография для новости Еще в одном районе назначен новый аким в Костанайской области

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области

Информацию о назначении предоставила пресс-служба акима Костанайской области. 

Распоряжением акима области, по согласованию с маслихатом Узункольского района Марат Журкабаев назначен акимом Узункольского района.

Марат Кенжебекович родился в 1976 году в Аулиекольском районе Костанайской области. Окончил Аркалыкский педагогический институт, Костанайский социально-технический университет по специальности учет и аудит.

Трудовую деятельность начал в 1993 году в Детско-юношеской спортивной школе города Аркалык.

До 2010 года работал на различных должностях в организациях городов Аркалыка, Костаная и Карабалыкского района.

С 2010 по 2012 год работал в акимате города Костаная, затем заместителем акима города Костаная.

Работал заместителем руководителя областного управления образования.

Далее работал заместителем акима города Лисаковска.

Занимал должность директора Костанайского сельскохозяйственного колледжа, затем Костанайского индустриально-педагогического колледжа.

Работал руководителем областногоУправления по вопросам молодежной политики.

С 2021 года до настоящего времени занималдолжность руководителя Управления общественного развития.

Также назначен аким Карасуского района 

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