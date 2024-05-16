Еще в одном районе Костанайской области назначен новый аким

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области
Информацию о назначении предоставила пресс-служба акима Костанайской области.
Распоряжением акима области, по согласованию с маслихатом Узункольского района Марат Журкабаев назначен акимом Узункольского района.
Марат Кенжебекович родился в 1976 году в Аулиекольском районе Костанайской области. Окончил Аркалыкский педагогический институт, Костанайский социально-технический университет по специальности учет и аудит.
Трудовую деятельность начал в 1993 году в Детско-юношеской спортивной школе города Аркалык.
До 2010 года работал на различных должностях в организациях городов Аркалыка, Костаная и Карабалыкского района.
С 2010 по 2012 год работал в акимате города Костаная, затем заместителем акима города Костаная.
Работал заместителем руководителя областного управления образования.
Далее работал заместителем акима города Лисаковска.
Занимал должность директора Костанайского сельскохозяйственного колледжа, затем Костанайского индустриально-педагогического колледжа.
Работал руководителем областногоУправления по вопросам молодежной политики.
С 2021 года до настоящего времени занималдолжность руководителя Управления общественного развития.