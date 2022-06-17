Еще в одном супермаркете установили лимит на покупку сахара в Костанае

Дефицитный товар нелегко найти на полках местных супермаркетов. Регулярно туда поступает несколько тонн сахара из стабфонда, однако как только он появляется, его тут же разбирают.

Найти сахар в супермаркете непросто.

В «Солнечном» рассказывают, что его раскупили еще утром. На прилавках сахар долго не задерживается, а за ним обычно выстраиваются очереди. Такая ситуация продолжается еще с начала марта, а со вчерашнего дня руководство установило лимит на покупку продукта.

«Мы сейчас стабильно получаем каждые 2-3 дня по три тонны на нашу сеть. Конечно, этого очень даже недостаточно. Ажиотаж огромный, он не спадает. В связи с этим, нами было принято решение об ограничении продажи сахара в одни руки. Это вынужденная, к сожалению, мера. Потому, что все прогнозы, которыми сейчас вот на сегодняшний день мы владеем свидетельствует о том, что подобная ситуация продлится как минимум до конца августа»,- говорит коммерческий директор сети супермаркетов «Солнечный» Владимир Романов.

К этой мере, рассказывает коммерческий директор, люди отнеслись негативно. Другие сотрудники рассказали, что несмотря на ограничение, люди пытаются хитрить, покупают один пакет сахара, а затем снова возвращаются за еще одним пакетом. Сахар закупается у Стабфонда по 420 тенге, а отпускается населению по 440 тенге за килограмм.

«У нас потребность гораздо выше, чем мы его получаем. Поэтому, тот объем сахара, который приходит в любой из маркетов мы его нафасовываем по мере его потребности ввозим в зал. Этого хватает, если мы получаем раз в три дня того сахара, который пришел на каждый из магазинов может хватить на пол дня, на несколько часов. Люди его берут, возможно подошли уже вплотную к сезону консервации, усугубляет конечно положение»,- отмечает Владимир Романов.

Но, в управлении сельского хозяйства сообщают, что запасы сахара в регионе сегодня составляют 692 тонны.

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