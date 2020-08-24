Ещё 10 новых случаев КВИ выявили в Костанайской области

В Костанайской области выявлено 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией
В разрезе городов и районов: г.Костанай-7, г.Аркалык -1. Также инфекция COVID-19 выявлена у двоих жителей Аулиекольского района.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 23 августа 2020 года с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 2 человека.
По состоянию на 23 августа года в регионе выявлено 3346 человек с инфекцией COVID-19, выздоровело 2762.
COVID-2019 в Казахстане
104718 - зарегистрированно
92598 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3346 - в Костанайской области