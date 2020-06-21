Ещё 14 случаев коронавирусной инфекции нашли в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами (По состоянию на 20 июня 2020 года)

По подтвержденным результатам на коронавирусную инфекцию методом ПЦР у жителей городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык, Житикара, Амангельдинского, Алтынсаринского районов обнаружены положительные результаты. Также продолжают регистрироваться случаи COVID-19 в пгт Качар.

Из числа заболевших 5 человек являются жителями областного центра, 1– г. Аркалык, 2- г.Лисаковск, 1-Житикара, 2-Рудный, 1 заболевший в Алтынсаринском районе, а также 2 человека в поселке городского типа Качар.

Лабораторные анализы были отобраны у пациентов по эпидемиологическим показаниям, как контактные с ранее зарегистрированными случаями КВИ, при самообращении с признаками ОРВИ и с профилактической целью.

Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 20.06.2020 года в области выявлено 292 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 191 человек.

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