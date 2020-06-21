USD 403.79
EUR 452.77
RUB 5.82
  1. Home
  2. Новости
  3. Ещё 14 случаев коронавирусной инфекции нашли в Костанайской области

Ещё 14 случаев коронавирусной инфекции нашли в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

17225 - зарегистрированно

10671 - выздоровевших

118 - летальных случаев

292(+14) - в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами (По состоянию на 20 июня 2020 года)

По подтвержденным результатам на коронавирусную инфекцию методом ПЦР у жителей городов Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык, Житикара, Амангельдинского, Алтынсаринского районов обнаружены положительные результаты. Также продолжают регистрироваться случаи COVID-19 в пгт Качар.
Из числа заболевших 5 человек являются жителями областного центра, 1– г. Аркалык, 2- г.Лисаковск, 1-Житикара, 2-Рудный, 1 заболевший в Алтынсаринском районе, а также 2 человека в поселке городского типа Качар.
Лабораторные анализы были отобраны у пациентов по эпидемиологическим показаниям, как контактные с ранее зарегистрированными случаями КВИ, при самообращении с признаками ОРВИ и с профилактической целью.
Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 20.06.2020 года в области выявлено 292 человека с инфекцией COVID-19, из них выздоровело — 191 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Испытания казахстанской вакцины против коронавируса на людях планируют начать в сентябре