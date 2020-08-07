Ещё 35 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Костанайской области

В Костанайской области выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В областном центре зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19, в г. Аркалык– 1.

В регионах области – в Жангельдинском районе у 5 человек подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, в районе им.Б.Майлина заболело 6 человек, в Сарыкольском и Камыстинском районе по 1, в Аулиекольском районе 4 случая заболевания КВИ, в Карабалыкском районе зарегистрировано 2 человека с инфекцией COVID-19.

В настоящее время проводится весь объем противоэпидемических мероприятий.

По состоянию на 6.08.2020 года в области выявлено 2988 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 2316.

Кроме того, по оперативным данным выгрузки ИС «Бюро госпитализации» за 6 августа с диагнозом Пневмония в Костанайской области госпитализировано 5 человек.

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