Ещё 36 миллионов тенге отдали костанайцы мошенникам

36 миллионов тенге отдали костанайцы мошенникам за 5 дней. Об этом рассказал аким города на аппаратном совещании.

Чаще всего на уловки мошенников люди попадаются посредством мессенджеров и телефонных звонков якобы от представителей банков или силовых структур. К примеру, 27 августа костанайцу позвонили и представились сотрудниками КНБ, сказав, что по его счетам наблюдаются подозрительные действия, и чтобы это остановить, необходимо перевести деньги на безопасный счёт. В итоге мужчина лишился 600 тысяч тенге. И таких примеров не мало.

«Под моей фамилией постоянно отправляют, аватарку же везде можно взять. Лепят фотографии, отправляют бабушкам, дедушкам. Всем, кто есть в городе. Все эти ухищрения из-за границы это понятно. У нас урон большой очень. Каждый день мы фиксируем 3-4 мошеннических действия, которые совершены», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

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