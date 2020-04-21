Ещё 4. В Костанайской области новые заражённые КВИ

В городе Житикара зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный информационный штаб.

Зараженные двое мужчин 1968 и 1990 года рождения и две женщины 1962 и 1989 года рождения. Все предполагаемые контактные с больными, выявленные целенаправленно в ходе эпидемиологического расследования.

По результатам диагностического исследования ПЦР был подтвержден диагноз СOVID-19.

Во всех случаях круг контактных лиц определяется, проводится работа по их изоляции.

Проводится полный спектр противоэпидемиологических мероприятий.

По состоянию на 21 апреля в Костанайской области выявлено 25 человек с инфекцией СOVID-19, выздоровели – 1.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.