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Ещё 4. В Костанайской области новые заражённые КВИ

В городе Житикара зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный информационный штаб.

Зараженные двое мужчин 1968 и 1990 года рождения и две женщины 1962 и 1989 года рождения. Все предполагаемые контактные с больными, выявленные целенаправленно в ходе эпидемиологического расследования.

По результатам диагностического исследования ПЦР был подтвержден диагноз СOVID-19.

Во всех случаях круг контактных лиц определяется, проводится работа по их изоляции.

Проводится полный спектр противоэпидемиологических мероприятий.

По состоянию на 21 апреля в Костанайской области выявлено 25 человек с инфекцией СOVID-19, выздоровели – 1.

 

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