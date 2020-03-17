Ещё 5 случаев заражения коронавирусом в Казахстане: 4 – в Алматы, 1 – в Нур-Султане

В Алматы в общей сложности болеют 15 человек, в Нур-Султане – 17 пациентов.В Нур-Султане и Алматы выявили ещё пять случаев коронавируса, сообщили в Минздраве РК, сообщает informburo.kz

«Зарегистрированы ещё пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Алматы – четыре случая, в Нур-Султане – один случай», – говорится в сообщении.

В управлении здравоохранения Нур-Султана рассказали о состоянии 14 пациентов, у которых ранее сегодня диагностировали коронавирусную инфекцию.

Пятеро заболевших находились в стационаре города в инфекционном блоке. Четверо из них прилетели рейсами из Италии и Южной Кореи. Их состояние удовлетворительное, без клинических проявлений. Ещё одна пациентка находилась в инфекционном блоке с диагнозом «Острая респираторная вирусная инфекция средней степени течения». Во время обследования у неё выявили коронавирусную инфекцию, состояние пациентки средней степени тяжести, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова.

«Остальные девять человек выявлены во время мониторинга как прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией или из группы контактных лиц. У всех состояние удовлетворительное, без клинических проявлений. Они госпитализированы в инфекционный стационар многопрофильного медицинского центра города Нур-Султан», – сообщила Сауле Кисикова.

По её словам, среди заражённых детей в возрасте до 18 лет нет.

В Алматы ранее также прошёл брифинг, на котором рассказали о состоянии четырёх пациентов, у которых выявили коронавирус 16-17 марта.

«Вчера ещё один случай заражения коронавирусом подтверждён в Алматы. Заражённой оказалась девушка 1986 года рождения, она прилетела рейсом из Стамбула 15 марта в 6.00. Так как она прилетела из страны, не относящейся ни к какой категории, она не была помещена на карантин на дому. Вчера её анализы подтвердились, в связи с чем она была госпитализирована в инфекционный стационар города. Сегодня все контактные лица найдены и помещены на карантин», – сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

17 марта в Алматы выявили три случая с диагнозом коронавирусная инфекция, среди заболевших – ребёнок 2018 года рождения, прибывший чартерным рейсом Куршавель – Берлин – Алматы и находившийся на карантине.

«Рейс прилетел 13 марта ,весь борт из 12 человек, включая экипаж, был помещён на карантин. Состояние ребёнка удовлетворительное. Ещё двое человек были помещены на изоляцию в инфекционную больницу после контакта с человеком, у которого был подтверждён коронавирус», – отметил Тлеухан Абилдаев.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 32 случая заражения коронавирусом: в Алматы – 15 человек, в Нур-Султане – 17 пациентов. В стране объявлено чрезвычайное положение.

В Нур-Султане и Алматы объявлен карантин: передвижение людей и транспорта ограничат.Государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в Нур-Султане и Алматы, сообщается на сайте премьер-министра РК.

С 19 марта вводятся следующие меры:

введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из неё;

ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;

обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трём категориям: для заражённых, подозреваемых на инфекцию, карантинных;

определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;

приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;

приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств; установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу «доставки до клиентов» с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер;

с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер; реорганизация режима работы ЦОНов;

определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;

определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учётом минимизации движения общественного транспорта;

другие меры организационного характера.

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