Ещё 64 новых случаев КВИ выявили в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией
Заболели COVID-19 жители города Костанай -16 человек, г.Рудный -17, Аркалык -15, Лисаковск -12, в Амангельдинском районе -3, в Наурзумском – 1.
Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 31 июля в области выявлено 2679 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2010.
COVID-2019 в Казахстане
90367 - зарегистрированно
60825 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2679 - в Костанайской области