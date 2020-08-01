Ещё 64 новых случаев КВИ выявили в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители города Костанай -16 человек, г.Рудный -17, Аркалык -15, Лисаковск -12, в Амангельдинском районе -3, в Наурзумском – 1.

Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 31 июля в области выявлено 2679 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2010.

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