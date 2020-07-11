Ещё 65 новых случаев КВИ выявили в Костанайской области

В Костанайской области выявлено 65 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Коронавирус выявлен у 24 жителей города Костанай, 21 жителя города Лисаковск, 5 в городе Житикара.

В семи регионах области COVID-19 подтвержден у жителей Камыстинского района – 3, Б.Майлина – 5, Карасуского и Наурзумского районов по 2, в Карабылыкском, Аулиекольском и Костанайском районе по 1. Возраст заболевших от 6 до 73 лет.

Данные лица находились в контакте с госпитализированными ранее пациентами, а также обследованы по самообращению с признаками ОРВИ.

По результатам диагностического исследования ПЦР диагноз короновирус был подтверждён.

Выявляются лица, контактирующие с больными. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 10.07.2020 года в области выявлено 1500 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 733.

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