Ещё 68 случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекци в Костанайской области

17 декабря в Костанайской области зарегистрировано 68 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.

Заболевшие: 29 жителей г. Костанай, 9 – г.Рудный, 8 – г.Лисаковск, 5 – Алтынсаринского района, по 4 случая среди жителей Узункольского и Федоровского районов, 3 – г.Житикары, по 2 случая в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, и по 1 случаю среди жителей г.Аркалык и района им.Б.Майлина.

55 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Желкуар» и «Убаган», 3 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 17 декабря зарегистрировано 6678 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 6471 человек.

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