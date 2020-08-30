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Ещё 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Костанайской области

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В Костанайской области выявлено 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, по состоянию на 29 августа

В областном центре выявлено 4 пациента с диагнозом COVID-19, в городе Рудный 1.
В Костанайском, Денисовском и Аулиекольском районах заболело по 1 человеку.

Данные лица были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, а также с профилактической целью. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех пациентов подтверждён диагноз COVID-19.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 29 августа в области выявлено 3400 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2841.

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COVID-2019 в Казахстане

105684 - зарегистрированно

96135 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3400 - в Костанайской области

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