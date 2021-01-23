Ещё больше, чем вчера. Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Костанайской области

Информация

об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции

в Костанайской области

22 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 170 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,9%.

Заболевшие: 80 жителей г. Костанай, 20 – г.Рудный, 17 – Костанайского района, 16 — г.Лисаковск, 9 – Аулиекольского района, 6 – Денисовского района, по 4 случая среди жителей г.Аркалык и Карабалыкского района, 3 – Камыстинского района, по 2 случая среди жителей г.Житикары, Узункольского, Федоровского, им.Майлина районов, по 1 случаю среди жителей Алтынсаринского, Мендыкаринского и Сарыкольского районов.

140 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, 2 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Кайрак» и «Убаган».

Из числа инфицированных 130 с симптомами заболевания, 40 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 22 января 2021г зарегистрировано 9173 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8009.

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