Председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев сегодня на брифинге ответил на вопросы журналистов. Его спросили о злостных нарушителях, которые то и дело превышают скорость. Оплачивают штрафы и продолжают гонять по дорогам.

Глава комитета напомнил, что в декабре прошлого года уже введена более строгая ответственность за превышение скорости транспортных средств от 60 км/ч и выше от разрешенной скорости.

«Предусматривается штраф 40 МРП. А за повторное нарушение в течение года уже будет штраф 60 МРП. Если в абсолютных числах 40 МРП — это 157 000, 60 МРП — это уже 236 тысяч тенге. Также депутатами мажилиса инициировали поправку в КоАП в статью 810, которая исключает сокращённый порядок административного производства, вы же знаете есть норма такая, если ты нарушение допустил тут же оплатил, там 50% скидка, для лиц, совершивших 10 и более правонарушений в сфере дорожного движения в течение календарного года. Если каждый раз вы нарушаете ПДД, то у вас 50% скидки не будет. По нашему мнению, данный подход будет являться залогом персональной ответственности водителя за систематические правонарушения ПДД. Посмотрим, практика покажет. Если и это не повлияет на наших злостных нарушителей, я думаю, что можно будет, еще более жёсткие меры принять», — отметил Кайсар Султанбаев.

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