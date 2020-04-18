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Ещё два случая коронавируса выявили в Костанайской области

Как сообщили в оперативном информационном штабе, за последние сутки в городе Житикара Костанайской области выявлено еще 2 новых случая коронавирусной инфекции

Зараженные COVID-19 являются мужчина 1987 года рождения и пенсионерка 1950 года рождения ранее контактные с заболевшими.
Все больные госпитализированы. Были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID19.
В настоящее время данные граждане получают необходимое лечение, состояние больных удовлетворительное. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 18.04.2020 года в регионе выявлено 11 человек с инфекцией COVID-19

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