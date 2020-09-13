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Ещё два случая. Статистика COVID-19 в Костанайской области на 13 сентября

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В Костанайской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией

Заболели COVID-19 жители г.Костанай и Мендыкаринского района. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 12 сентября в области выявлено 3446 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 2890.

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COVID-2019 в Казахстане

106803 - зарегистрированно

100615 - выздоровевших

1634 - летальных случаев

3446 - в Костанайской области

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