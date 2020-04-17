Ещё два случая заражения коронавирусом выявили в Костанайской области

Зарегистрировано еще 48 случаев заболевания коронавирусом в Казахстане.

В Нур-Султане COVID-19 заразились пять человек, в Алматы — 34, в Костанайской области — двое, в Западно-Казахстанской области — один, в Актюбинской области — пять, в Жамбылской области — один.

Число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 1546.

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