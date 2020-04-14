Ещё два случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Костанайской области

О двух новых случаях заражения коронавирусом в Костанайской области сообщается на сайте
coronavirus2020.kz.
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Зарегистрированных случаев: 1202
г. Нур-Султан – 268
г. Алматы – 350
г. Шымкент – 39
Акмолинская область – 79
Актюбинская область – 11
Алматинская область – 24
Атырауская область – 63
Восточно-Казахстанская область – 8
Жамбылская область – 49
Западно-Казахстанская область – 11
Карагандинская область – 78
Костанайская область – 5
Кызылординская область – 119
Мангистауская область – 10
Павлодарская область – 10
Северо-Казахстанская область – 26
Туркестанская область – 52
Выздоровевших:203
г. Нур-Султан – 110
г. Алматы – 58
г. Шымкент – 2
Акмолинская область – 4
Актюбинская область – 2
Алматинская область – 5
Атырауская область – 12
Жамбылская область – 3
Западно-Казахстанская область – 1
Карагандинская область – 1
Кызылординская область – 2
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 1
Северо-Казахстанская область – 1
Летальных случаев: 14
г. Нур-Султан – 2
г. Алматы – 2
г. Шымкент – 2
Акмолинская область – 4
Восточно-Казахстанская область – 1
Карагандинская область – 1
Павлодарская область – 1
Туркестанская область – 1
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