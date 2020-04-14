Ещё два случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Костанайской области

О двух новых случаях заражения коронавирусом в Костанайской области сообщается на сайте

coronavirus2020.kz.

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Зарегистрированных случаев: 1202 г. Нур-Султан – 268 г. Алматы – 350 г. Шымкент – 39 Акмолинская область – 79 Актюбинская область – 11 Алматинская область – 24 Атырауская область – 63 Восточно-Казахстанская область – 8 Жамбылская область – 49 Западно-Казахстанская область – 11 Карагандинская область – 78 Костанайская область – 5 Кызылординская область – 119 Мангистауская область – 10 Павлодарская область – 10 Северо-Казахстанская область – 26 Туркестанская область – 52

Выздоровевших:203 г. Нур-Султан – 110 г. Алматы – 58 г. Шымкент – 2 Акмолинская область – 4 Актюбинская область – 2 Алматинская область – 5 Атырауская область – 12 Жамбылская область – 3 Западно-Казахстанская область – 1 Карагандинская область – 1 Кызылординская область – 2 Мангистауская область – 1 Павлодарская область – 1 Северо-Казахстанская область – 1

Летальных случаев: 14 г. Нур-Султан – 2 г. Алматы – 2 г. Шымкент – 2 Акмолинская область – 4 Восточно-Казахстанская область – 1 Карагандинская область – 1 Павлодарская область – 1 Туркестанская область – 1

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