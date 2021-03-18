Ещё меньше. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

17 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 45 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,34%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 30, г.Рудный, Денисовский и Федоровский районы по 2, Алтынсаринский -4, Аулиекольский – 3, г.Аркалык и г.Лисаковск по 1

30 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профцелью.

Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 13 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 17 марта 2021г зарегистрировано 13256 случаев COVID-19

Количество выздоровевших больных — 11916

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