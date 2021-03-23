Ещё меньше. Об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

22 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,30%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 21, г. Рудный — 4, Аулиекольский район — 5, г.Аркалык — 3, г.Лисаковск и Костанайский район по 2, Мендыкаринский, Сарыкольский, Б.Майлина, Федоровский районы по 1.

31 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью.

Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 22 марта 2021г зарегистрировано 13470 случаев COVID-19,

Количество выздоровевших больных — 12026

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