Ещё меньше. Об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области
22 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 41 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,30%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 21, г. Рудный — 4, Аулиекольский район — 5, г.Аркалык — 3, г.Лисаковск и Костанайский район по 2, Мендыкаринский, Сарыкольский, Б.Майлина, Федоровский районы по 1.
31 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профцелью.
Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 9 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 22 марта 2021г зарегистрировано 13470 случаев COVID-19,
Количество выздоровевших больных — 12026
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области