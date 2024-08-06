Ещё на 50% увеличится стипендия студентов казахстанских колледжей

По поручению Главы государства ведется планомерная работа по повышению стипендий. В сентябре прошлого года стипендия для 250 тысяч студентов колледжей увеличилась на 50%, а с сентября этого года еще на 50% с охватом уже более 300 тысяч студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

Продолжается увеличение госзаказа в системе технического и профессионального образования.

«На сегодня выделено 145 тысяч грантов, из них 65% направлены на технические специальности. Активными темпами проводится обновление материально-технической базы. По итогам первого полугодия 2024 года образовательная инфраструктура улучшена в 104 колледжах страны, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении министерства.

Наряду с этим ведется строительство восьми общежитий на 2103 места. Отметим, на сегодня в Павлодарской и Туркестанской областях уже введены два общежития на 259 новых койко-мест.

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